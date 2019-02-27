Ученые: у весенней миграции птиц сдвинулись сроки
Пернатые стали прилетать раньше.
Пернатые стали прилетать раньше.
После зимовки на юге птицы стали возвращаться в Европу и Северную Америку раньше, показали длительные наблюдения исследователей.
Пернатые, которые мигрируют на небольшие расстояния, сокращают срок зимовки на 1,5−2 дня каждое десятилетие. У птиц, которые улетают на зиму далеко в тропики, этот срок сокращается на 0,6−1,2 дня каждые 10 лет. В среднем птицы стали прилетать на 7−8 дней раньше по сравнению с 1950-ми годами.
Некоторые виды птиц оказались более «нетерпеливыми», чем другие. Например,
Птицы одного вида прилетают на места размножения не одновременно. Как правило, первыми прибывают лучшие «селекционеры». Птицы, которые не обеспокоены размножением, прибывают позже.
Смещение сроков миграции ученые объясняют местными температурами: чем раньше весна, тем раньше начинается миграция и тем дольше длится миграционный сезон.
Исследование основано на данных долгосрочного мониторинга 21 обсерватории птиц Северной Европы и Канады и касается почти 200 видов. Результаты опубликованы в международном журнале Ecological Indicators.
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