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12:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые: у весенней миграции птиц сдвинулись сроки

Пернатые стали прилетать раньше.

После зимовки на юге птицы стали возвращаться в Европу и Северную Америку раньше, показали длительные наблюдения исследователей.

Пернатые, которые мигрируют на небольшие расстояния, сокращают срок зимовки на 1,5−2 дня каждое десятилетие. У птиц, которые улетают на зиму далеко в тропики, этот срок сокращается на 0,6−1,2 дня каждые 10 лет. В среднем птицы стали прилетать на 7−8 дней раньше по сравнению с 1950-ми годами.

Некоторые виды птиц оказались более «нетерпеливыми», чем другие. Например, лебеди-кликуны прилетают в Финляндию на 2 недели раньше по сравнению с 1980-ми.

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Птицы одного вида прилетают на места размножения не одновременно. Как правило, первыми прибывают лучшие «селекционеры». Птицы, которые не обеспокоены размножением, прибывают позже.

Смещение сроков миграции ученые объясняют местными температурами: чем раньше весна, тем раньше начинается миграция и тем дольше длится миграционный сезон.

Исследование основано на данных долгосрочного мониторинга 21 обсерватории птиц Северной Европы и Канады и касается почти 200 видов. Результаты опубликованы в международном журнале Ecological Indicators.

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Миграция белых гусей, США, февраль 2019 года
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