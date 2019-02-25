Сотрудники МЧС провели спасательную операцию ради утки (видео)

Спасатели МЧС в Камчатском крае бросились на помощь утке, которая попала в ледяной плен.

В пожарно-спасательную службу позвонил очевидец. Он сообщил, что на Халактырском озере птица примерзла перьями ко льду и не может освободиться.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/e183576e-dd5e-4097-abe4-1db27fb12154" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1295030" target="_blank">В Камчатском крае спасатели освободили примерзшую ко льду утку</a> Во время загрузки произошла ошибка.

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Спасатели осторожно облили утку теплой водой. Птица щипалась и отбивалась, но затем успокоилась, видимо, поняв, что ей пытаются помочь.

Видео спасательной операции распространили в соцсетях. Оно собрало восторженные комментарии пользователей.

На днях в Эстонии спасли из замерзшей реки собаку, которая оказалась молодым волком. Животное доставили в ветеринарную клинику, где ему оказали необходимую помощь.

Ранее соцсети облетело видео, на котором инспектор ГИБДД из Челябинска останавливает движение транспортного потока, чтобы хромая собака могла перейти дорогу. Россияне восхитились поступком полицейского и стали благодарить его в комментариях.