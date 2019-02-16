Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тело солдата РФ нашли со связанными руками и пакетом на голове
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности
Почему дергается глаз и что с этим делать?
Из-за чего скончалась Майорова: раскрыта тайна гибели актрисы
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Появилось фото лысого и бледного Трампа Лысый и бледный — такое фото Трампа появилось в одном американском Twitter-аккаунте
Тело солдата РФ нашли со связанными руками и пакетом на голове
«Победа» объяснила недопуск Ланового на самолет
Циничное отношение к 85-летнему Лановому вызвало возмущение
Вор в законе ответил на решение Путина
“Борщ поел и рюмку хлебнул”: Актриса Украины о встрече с Путиным
Американский боец ударил русского в пах - реакция
Песков отреагировал на статью Медведева
Убит Илья Тихонович
В США запретили «русский мат» на номерах
Авто c автографом Путина продали за €20 тыс
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
10Прощание с Децлом
19:55 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят самые странные птицы (фото)

Огромные крылья, куриные повадки, изогнутые клювы.

Гоацин.

Эта живущая в Африке тропическая птица достаточно крупная — она вырастает до 60 см. Из-за зачаточного гребешка и «куриного» клюва раньше гоацина считали родственником курицы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гоацин почти не летает. Птица держится в приречных зарослях, где сидит на деревьях. Она ест листья и фрукты. Пища переваривается с помощью ферментации в ее крупном зобу. От этого гоацин неприятно пахнет навозом.

Китоглав

Эта птица с огромным клювом — родственник аистов. Второе ее название — королевская цапля. Китоглав очень крупный, он вырастает до 1,2 метров в высоту и может достигнуть веса в 7 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Красавец обитает в болотах Центральной Африки. Он питается рыбой, лягушками, змеями и молодыми черепахами. Перед тем как съесть рыбу, птица обычно отрывает ей голову.

Галапагосский нелетающий баклан

Этот родственник пеликанов обитает на Галапагосских островах. Птица совершенно не умеет летать, у нее очень маленькие крылья. У черно-бурого баклана необыкновенные бирюзовые глаза, но по форме она скорее напоминает утку.

Во время загрузки произошла ошибка.
Птенец

Лягушкорот

Эти ночные птицы встречаются в Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии, Тасмании, Новой Гвинеи и островах Океании. Они родственники козодоев, а свое название получили из-за большого сплющенного клюва и зева, похожего на лягушачий. С их помощью они ловят насекомых. Когда лягушкороту удается поймать добычу покрупнее, он бьет ее несколько раз об камень и только затем проглатывает.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чёрно-алая гавайская цветочница

Яркая маленькая птичка длиной всего до 15 см встречается в горных лесах на островах Кауаи, Оаху, Молокаи, Мауи и Гавайи. Красавица облетает деревья в поисках цветов, из которые она добывает нектар своим изогнутым клювом. К сожалению, популяция цветочницы сокращается из-за птичьей малярии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

МИД Австрии: ЕС согласовал санкции против России
В израильском аэропорту задержали 140 граждан Украины
МЧС: жертв при обрушении здания вуза в Петербурге нет
Как русское село принимает мигрантов
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире из-за Brexit
В Помпеях нашли Нарцисса без лица
Спорт
Овечкин: Спрошу у Трампа, когда наладятся отношения с Россией Капитан «Вашингтона» дал эксклюзивное интервью
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
Москвичи нашли способ побороть падение доходов
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
6 способов стать адептом минимализма в интерьере и в жизни
В Химках сдавать квартиру выгоднее, чем в Москве
Популярные темы на «Детях»
Муж не созрел 419
Странный вопрос про платья) 182
Про половину нажитого имущества 159
Оставить ребенка отцу 143
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь