Как выглядят самые странные птицы (фото)
Огромные крылья, куриные повадки, изогнутые клювы.
Огромные крылья, куриные повадки, изогнутые клювы.
Гоацин.
Эта живущая в Африке тропическая птица достаточно крупная — она вырастает до 60 см.
Гоацин почти не летает. Птица держится в приречных зарослях, где сидит на деревьях. Она ест листья и фрукты. Пища переваривается с помощью ферментации в ее крупном зобу. От этого гоацин неприятно пахнет навозом.
Эта птица с огромным клювом — родственник аистов. Второе ее название — королевская цапля. Китоглав очень крупный, он вырастает до 1,2 метров в высоту и может достигнуть веса в 7 кг.
Красавец обитает в болотах Центральной Африки. Он питается рыбой, лягушками, змеями и молодыми черепахами. Перед тем как съесть рыбу, птица обычно отрывает ей голову.
Этот родственник пеликанов обитает на Галапагосских островах. Птица совершенно не умеет летать, у нее очень маленькие крылья. У
Эти ночные птицы встречаются в Южной и
Яркая маленькая птичка длиной всего до 15 см встречается в горных лесах на островах Кауаи, Оаху, Молокаи, Мауи и Гавайи. Красавица облетает деревья в поисках цветов, из которые она добывает нектар своим изогнутым клювом. К сожалению, популяция цветочницы сокращается
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