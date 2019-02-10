Какие животные родом из другой эры (фото)
Они появились миллионы лет назад и живут до сих пор.
Они появились миллионы лет назад и живут до сих пор.
Далекий предок комодского дракона появился в Азии приблизительно 40 миллионов лет назад, а затем мигрировал в Австралию. Комодский варан стал самостоятельным видом примерно 4 млн лет назад и с тех пор мало изменился. Долгое время он изолированно жил на островах, что спасло вид от вымирания.
Эта птица широко распространена в Северной Америке и на Чукотке. Ископаемые останки доказывают, что она появилась около 2,5 млн лет назад. Древние канадские журавли немного отличались по размеру.
В наше время трубкозубы обитают только в Африке, но в древние времена эти животные жили также в Южной Европе, Западной Азии и на Мадагаскаре. Старейшие ископаемые остатки трубкозубых найдены в Кении и датируются ранним миоценом (23−20 млн лет назад).
Малую панду еще называют кошачий медведь. Это яркое животное немного крупнее кошки. Малая панда — очень отдаленный родственник большой панды. Их общий предок жил миллионы лет назад. А непосредственный предок Ailurus fulgens появился в миоцене и жил не только на территории современного Китая, но и по всей Европе и Северной Америке.
Лягушка Nasikabatrachus sahyadrensis с заостренной мордой обитает в горах Западные Гаты в Индии. Вид был обнаружен лишь в 2003 году. Это живое ископаемое, которое появилось еще 100 миллионов лет, когда Индия, Мадагаскар и Сейшельские Острова были единой сушей. Сегодня на Сейшелах обитают родственники этой красавицы.
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