Где живет богомол-единорог (фото)
Фантастическое существо.
Фантастическое существо.
Бразильский атлантический лес, который древнее лесов Амазонки, потерял 90% своей площади. Несмотря на это он остается одним из самых малоизученных на планете. Например, здесь обитают многие виды богомолов, в том числе
Эти насекомые имеют на голове странные выступы, напоминающие рог. На самом деле это часть защитной маскировки.
Описано всего несколько видов
Отряд богомоловые включает почти 3 тысячи видов насекомых. Это хищные существа, которые питаются другими насекомыми и членистоногими. Крупные виды охотятся даже на ящериц, змей, лягушек, птиц и грызунов. Богомолы могут достигать в длину 11 см. У них хорошо развито зрение. Также это единственные насекомые, которые могут заглянуть себе за спину.
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