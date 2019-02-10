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09:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где живет богомол-единорог (фото)

Фантастическое существо.

Бразильский атлантический лес, который древнее лесов Амазонки, потерял 90% своей площади. Несмотря на это он остается одним из самых малоизученных на планете. Например, здесь обитают многие виды богомолов, в том числе богомолы-единороги.

Эти насекомые имеют на голове странные выступы, напоминающие рог. На самом деле это часть защитной маскировки.

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Описано всего несколько видов богомолов-единорогов — Тиморский, Аризонский, Мексиканский, Техасский, Парагвайский. В ходе недавней экспедиции группа ученых некоммерческого проекта Projeto Mantis обнаружила от 5 до 7 новых видов богомолов, обитающих в атлантическом лесу. Сейчас ученые из Университета Игнатио де Лойолы в Перу описывают находки и в скором времени опубликуют свои открытия.

Отряд богомоловые включает почти 3 тысячи видов насекомых. Это хищные существа, которые питаются другими насекомыми и членистоногими. Крупные виды охотятся даже на ящериц, змей, лягушек, птиц и грызунов. Богомолы могут достигать в длину 11 см. У них хорошо развито зрение. Также это единственные насекомые, которые могут заглянуть себе за спину.

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Аризонский богомол-единорог
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Zoolea lobipes

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