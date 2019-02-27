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12:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Германии команда пожарных приехала спасать толстую крысу (видео)

Животное поправилось за зиму.

Пожарные в немецком городе Бенсхай спасли застрявшую в канализационном люке упитанную крысу.

Попавшее в затруднительное положение животное заметила маленькая девочка. Она и позвонила в службу спасения животных.

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Прибывшая команда из восьми человек использовала шест с петлей на конце, чтобы удерживать вырывающееся животное. Они подняли люк, освободили грызуна и отпустили его обратно в канализацию.

Как правило, крысы благодаря гибким телам могут протискиваться сквозь крохотные отверстия — до 0,6 см в диаметре. Они также используют свои усы, чтобы определить, смогут ли протиснуться в ту или иную щель. Но в этом случае животное недооценило свою упитанность, сообщил спасатель Майкл Сэр.

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Видео и фотографии операции спасатели разместили в соцсетях. Некоторые из пользователей поинтересовались, зачем было спасать крысу. «Даже те животные, которых многие ненавидят, заслуживают уважения», — ответили спасатели.

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