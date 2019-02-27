В Германии команда пожарных приехала спасать толстую крысу (видео)

Пожарные в немецком городе Бенсхай спасли застрявшую в канализационном люке упитанную крысу.

Попавшее в затруднительное положение животное заметила маленькая девочка. Она и позвонила в службу спасения животных.

Прибывшая команда из восьми человек использовала шест с петлей на конце, чтобы удерживать вырывающееся животное. Они подняли люк, освободили грызуна и отпустили его обратно в канализацию.

Как правило, крысы благодаря гибким телам могут протискиваться сквозь крохотные отверстия — до 0,6 см в диаметре. Они также используют свои усы, чтобы определить, смогут ли протиснуться в ту или иную щель. Но в этом случае животное недооценило свою упитанность, сообщил спасатель Майкл Сэр.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NS53TJDn2eI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео и фотографии операции спасатели разместили в соцсетях. Некоторые из пользователей поинтересовались, зачем было спасать крысу. «Даже те животные, которых многие ненавидят, заслуживают уважения», — ответили спасатели.