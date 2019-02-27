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14:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые сделали предупреждение для жителей Калифорнии

Масштабное извержение вулкана может произойти в регионе в ближайшие 30 лет.

Около 200 тысяч жителей Калифорнии, живущих или работающих возле вулканов, могут стать жертвами крупнейшего извержения, говорится в свежем отчете Геологической службы США (USGS).

В регионе насчитывают восемь вулканов, семь из них активны. Об этой опасности известно давно, но власти и местные жители сосредоточили все свое внимание на таких опасностях, как лесные пожары, оползни и землетрясения. Тем временем выбросы лавы и токсичных газов — не менее реальная угроза, заявили исследователи.

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Лассен-Пик

Согласно отчету, извержения вулканов в Калифорнии случаются примерно так же часто, как и крупнейшие землетрясения вдоль разлома Сан-Андреас. По данным USGS, в Калифорнии за последние 1000 лет произошло как минимум десять извержений, что делает будущие повторения этих событий «неизбежными». Последняя активность наблюдалась в 1915 году — извержение вулкана Лассен-Пик стало одним из крупнейших в ХХ веке.

Вероятность извержения одного из семи вулканов в течение ближайших 30 лет ученые оценивают в 16%.

Потенциально опасные вулканы штата находятся под постоянным наблюдением Калифорнийской вулканологической обсерватории (CalVO) USGS в Менло-Парке. Но такие события все равно трудно прогнозировать, и они могут иметь катастрофические последствия, заявляют исследователи.

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