Ученые сделали предупреждение для жителей Калифорнии
Масштабное извержение вулкана может произойти в регионе в ближайшие 30 лет.
Масштабное извержение вулкана может произойти в регионе в ближайшие 30 лет.
Около 200 тысяч жителей Калифорнии, живущих или работающих возле вулканов, могут стать жертвами крупнейшего извержения, говорится в свежем отчете Геологической службы США (USGS).
В регионе насчитывают восемь вулканов, семь из них активны. Об этой опасности известно давно, но власти и местные жители сосредоточили все свое внимание на таких опасностях, как лесные пожары, оползни и землетрясения. Тем временем выбросы лавы и токсичных газов — не менее реальная угроза, заявили исследователи.
Согласно отчету, извержения вулканов в Калифорнии случаются примерно так же часто, как и крупнейшие землетрясения вдоль разлома
Вероятность извержения одного из семи вулканов в течение ближайших 30 лет ученые оценивают в 16%.
Потенциально опасные вулканы штата находятся под постоянным наблюдением Калифорнийской вулканологической обсерватории (CalVO) USGS в
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