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17:05 (мск), источник: Mail.ru Новости

Немец забыл в поезде уникальный кувшин Пабло Пикассо

Произведение искусства оценивается в 11 тысяч долларов.

В неприятную историю попал в конце февраля 76-летний житель Германии, имя которого немецкие СМИ не разглашают. Мужчина путешествовал на поезде с ценным грузом — керамическим кувшином, созданным Пабло Пикассо. По оценкам экспертов, изделие, относящееся к «совиной серии», оценивается в 11 тысяч долларов.

Пересаживаясь из одного поезда в другой, пенсионер просто забыл дорогостоящий кувшин в вагоне.

Опомнившись, он тут же сообщил о пропаже в полицию, но, как и следовало ожидать, произведение искусства, которое лежало в сумке с логотипом известного аукционного дома, бесследно исчезло. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.

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