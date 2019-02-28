Художник создает пугающе реалистичные скульптуры римских правителей

Испанский художник и скульптор Сальва Руано создал удивительный проект под названием Césares de Roma («Римские цезари»), в рамках которого он решил «оживить» древние статуи из музеев и показать, как на самом деле выглядели римские правители.

Последняя его работа — римский император Нерон. Изучив все доступные материалы и портреты жестокого правителя, Руано создал виртуальную модель его лица, затем вылепил ее из глины и создал силиконовый бюст, дополнив его пластмассовыми глазами и натуральными волосами.

В итоге лицо получилось настолько живым и реалистичным, что от одного взгляда на него становится не по себе.

А пользователи Сети даже сравнили рыжего Нерона с гномом из фантастической саги «Властелин колец».

Кроме Нерона, Руано уже сделал портреты Гая Юлия Цезаря и императора Августа. И с реалистичностью тут тоже все в порядке.