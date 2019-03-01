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17:29 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователи Сети застыдили модных блогеров за опасное фото

Когда инстинкт самосохранения уходит на второй план перед жаждой красивых снимков.

Популярные трэвел-блогеры из Португалии Ракель и Мигель столкнулись с потоком ненависти и осуждения из-за неосторожного фото.

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Молодые люди сфотографировались на подножке движущегося поезда на Шри-Ланке и этим чуть не загубили свой блог. Сначала снимок набирал лайки и восторженные комментарии подписчиков, но затем фото оказалось в других соцсетях, и на него обратили внимание журналисты.

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После того, как снимок получил огласку, многие пользователи Сети стали обвинять пару в глупости и безответственности, аргументируя это тем, что они рискуют не только своими жизнями, но и жизнями поклонников (которые могут захотеть повторить этот снимок) ради популярности.

После негативной реакции пара попыталась оправдаться и отметила, что во время съемки поезд двигался очень медленно, а значит, никакого риска с их стороны не было.

Тем не менее пользователи Сети нашли в блоге путешественников и другие потенциально опасные снимки.

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