Пользователи Сети застыдили модных блогеров за опасное фото
Когда инстинкт самосохранения уходит на второй план перед жаждой красивых снимков.
Когда инстинкт самосохранения уходит на второй план перед жаждой красивых снимков.
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Молодые люди сфотографировались на подножке движущегося поезда на
После того, как снимок получил огласку, многие пользователи Сети стали обвинять пару в глупости и безответственности, аргументируя это тем, что они рискуют не только своими жизнями, но и жизнями поклонников (которые могут захотеть повторить этот снимок) ради популярности.
Тем не менее пользователи Сети нашли в блоге путешественников и другие потенциально опасные снимки.