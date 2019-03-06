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13:10 (мск), источник: Mail.ru Новости

Кошка в США спасла хозяев от угарного газа

Теперь ее показывают по телевидению.

Кошка по кличке Белла стала героиней американских теленовостей после того, как спасла своих хозяев от отравления угарным газом.

Сам инцидент произошел в конце февраля во Флориде. Супруги Леона и Пол Джонсы отправились поужинать в ресторан. Вернувшись, они поставили авто в гараж, но так спешили в дом, что забыли выключить двигатель. Авто работало всю ночь, угарный газ стал проникать из гаража на верхний этаж дома.

Посреди ночи семейную пару разбудило тревожное мяуканье кошки. Животное забилось под кровать и сильно нервничало. Пол взял кошку на руки, но тут же потерял сознание от слабости. Леона тоже надышалась угарным газом, но все же сумела позвонить в службу спасения 911.

Во время загрузки произошла ошибка.

Паре повезло — пожарные приехали быстро. Супругам, которые оба уже были без сознания, надели кислородные маски и доставили их в больницу. Сейчас Леона, Пол и кошка чувствуют себя хорошо. Если бы не Белла, они бы погибли, уверены Джонсы.

Супруги установили в доме детекторы угарного газа и повесили в гараже напоминание о двигателе.

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