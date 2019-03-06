Кошка в США спасла хозяев от угарного газа

Кошка по кличке Белла стала героиней американских теленовостей после того, как спасла своих хозяев от отравления угарным газом.

Сам инцидент произошел в конце февраля во Флориде. Супруги Леона и Пол Джонсы отправились поужинать в ресторан. Вернувшись, они поставили авто в гараж, но так спешили в дом, что забыли выключить двигатель. Авто работало всю ночь, угарный газ стал проникать из гаража на верхний этаж дома.

Посреди ночи семейную пару разбудило тревожное мяуканье кошки. Животное забилось под кровать и сильно нервничало. Пол взял кошку на руки, но тут же потерял сознание от слабости. Леона тоже надышалась угарным газом, но все же сумела позвонить в службу спасения 911.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hDpFL46vh9g?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Паре повезло — пожарные приехали быстро. Супругам, которые оба уже были без сознания, надели кислородные маски и доставили их в больницу. Сейчас Леона, Пол и кошка чувствуют себя хорошо. Если бы не Белла, они бы погибли, уверены Джонсы.

Супруги установили в доме детекторы угарного газа и повесили в гараже напоминание о двигателе.