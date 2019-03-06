Скоростной трамвай Усть-Илимска стал аттракционом для туристов (видео)

Пригородная трамвайная линия соединяет микрорайон Новый город с Лесопромышленным комплексом Усть-Илимска. Она пролегает через живописную тайгу к северу от Иркутска.

Трамвай развивает скорость до 70 км/ч и выдерживает температуру до минус 58 градусов по Цельсию. Покататься на скоростном трамвае и полюбоваться на красивейшие места приезжают туристы со всей России.