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14:20 (мск), источник: Mail.ru Новости

Скоростной трамвай Усть-Илимска стал аттракционом для туристов (видео)

Его маршрут пролегает через живописную тайгу.

Усть-илимский трамвай — последняя достроенная в СССР и России современная трамвайная система.

Пригородная трамвайная линия соединяет микрорайон Новый город с Лесопромышленным комплексом Усть-Илимска. Она пролегает через живописную тайгу к северу от Иркутска.

Трамвай развивает скорость до 70 км/ч и выдерживает температуру до минус 58 градусов по Цельсию. Покататься на скоростном трамвае и полюбоваться на красивейшие места приезжают туристы со всей России.

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