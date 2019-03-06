Скоростной трамвай Усть-Илимска стал аттракционом для туристов (видео)
Его маршрут пролегает через живописную тайгу.
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Его маршрут пролегает через живописную тайгу.
Пригородная трамвайная линия соединяет микрорайон Новый город с Лесопромышленным комплексом
Трамвай развивает скорость до 70 км/ч и выдерживает температуру до минус 58 градусов по Цельсию. Покататься на скоростном трамвае и полюбоваться на красивейшие места приезжают туристы со всей России.
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