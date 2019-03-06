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16:16 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится остров со следами динозавров (фото)

Они были оставлены около 170 миллионов лет назад.

На шотландском острове Скай в архипелаге Внутренние Гебриды туристы могут прогуляться по настоящим следам динозавров, сохранившимся на скалах.

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Иногда следы трудно найти, потому что приливы покрывают их водорослями и песком, пряча от людских глаз. Но как только вы увидите один, обнаружить остальные будет легко.

На восточном побережье острова отпечатки лап динозавров можно увидеть в нескольких местах. Они были оставлены около 170 миллионов лет назад зауроподами, тероподами и другими видами.

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О том, что это самые настоящие следы доисторических существ, ученые узнали не так давно. Открытие было сделано в начале 2018 года исследователями из Эдинбургского университета, Китайской академии наук и шотландского музея динозавров Staffin.

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В мире существует всего несколько мест, в которых сохранились свидетельства середины юрского периода. Шотландия в то время имела значительно более теплый климат, чем сейчас, и ее заселяли самые разнообразные доисторические животные.

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Остров Скай

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