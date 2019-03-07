В Екатеринбурге военнослужащие устроили фотосессию с балеринами
Сочетание женской грации и мужской силы.
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Сочетание женской грации и мужской силы.
Военнослужащие Центрального военного округа поздравили екатеринбургских женщин с наступающим Международным женским днём необычным способом. На станции Ботаническая Екатеринбургского метрополитена они устроили фотосессию с балеринами из художественного коллектива современной хореографии «Лаборатория Танца».