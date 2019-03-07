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15:26 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Екатеринбурге военнослужащие устроили фотосессию с балеринами

Сочетание женской грации и мужской силы.

Военнослужащие Центрального военного округа поздравили екатеринбургских женщин с наступающим Международным женским днём необычным способом. На станции Ботаническая Екатеринбургского метрополитена они устроили фотосессию с балеринами из художественного коллектива современной хореографии «Лаборатория Танца».

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