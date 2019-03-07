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17:13 (мск), источник: Mail.ru Новости

Хипстер спутал себя с другим хипстером на фото в журнале

Это была иллюстрация к статье «Почему все хипстеры выглядят одинаково».

В конце февраля в техническом журнале MIT Technology Review вышел обзор научного исследования специалистов Университета Брандейса в США о хипстерах. Суть доклада сводилась к одной мысли: в погоне за «контркультурным утверждением» представители этого движения в конечном счете становятся похожими друг на друга.

Статья была проиллюстрирована снимком типичного хипстера с бородой, в шапке и в рубашке с геометрическим узором.

Как и следовало ожидать, текст вызвал бурную и неоднозначную реакцию в обществе, и на журнал посыпались гневные комментарии. Но самым эпичным оказалось письмо одного парня (его имя главный редактор не раскрывает), который не просто возмутился выводами ученых, но и сказал, что на фото в статье изображен он сам.

Мы получили яростное электронное письмо от человека, который сказал, что он является тем парнем на фотографии, иллюстрировавшей историю. Он обвинил нас в клевете и в использовании картинки без его разрешения.
Насколько я знаю, называть кого-то хипстером - это не клевета, независимо от того, насколько сильно они ненавидят это слово. Тем не менее мы никогда не использовали бы изображение без соответствующей лицензии или релиза модели. Это была фотография от Getty Images. Мы проверили лицензию.

Молодой человек пригрозил судебным иском за клевету и незаконное использование своего снимка, когда случилось неожиданное. Оказалось, что на фото был совсем не он, а парень-модель, чье фото журналисты купили на стоковом сайте фотографий с подписанным модельным релизом.

По словам шеф редактора MIT, который и рассказал эту историю в соцсетях, то, что человек спутал себя с совершенно другим хипстером, блестяще иллюстрирует выводы исследователей.

В Getty проверили релиз модели и выдали нам новость: жаловавшийся парень не был парнем с фотографии. Он неправильно идентифицировал себя. Все это только подтверждает историю, которой мы руководствовались: хипстеры выглядят настолько похожими, что даже сами себя не могут отличить друг от друга.

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