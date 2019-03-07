Хипстер спутал себя с другим хипстером на фото в журнале

В конце февраля в техническом журнале MIT Technology Review вышел обзор научного исследования специалистов Университета Брандейса в США о хипстерах. Суть доклада сводилась к одной мысли: в погоне за «контркультурным утверждением» представители этого движения в конечном счете становятся похожими друг на друга.

Статья была проиллюстрирована снимком типичного хипстера с бородой, в шапке и в рубашке с геометрическим узором.

Как и следовало ожидать, текст вызвал бурную и неоднозначную реакцию в обществе, и на журнал посыпались гневные комментарии. Но самым эпичным оказалось письмо одного парня (его имя главный редактор не раскрывает), который не просто возмутился выводами ученых, но и сказал, что на фото в статье изображен он сам.

Молодой человек пригрозил судебным иском за клевету и незаконное использование своего снимка, когда случилось неожиданное. Оказалось, что на фото был совсем не он, а парень-модель, чье фото журналисты купили на стоковом сайте фотографий с подписанным модельным релизом.

По словам шеф редактора MIT, который и рассказал эту историю в соцсетях, то, что человек спутал себя с совершенно другим хипстером, блестяще иллюстрирует выводы исследователей.