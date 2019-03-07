Хипстер спутал себя с другим хипстером на фото в журнале
Это была иллюстрация к статье «Почему все хипстеры выглядят одинаково».
Это была иллюстрация к статье «Почему все хипстеры выглядят одинаково».
В конце февраля в техническом журнале MIT Technology Review вышел обзор научного исследования специалистов Университета Брандейса в США о хипстерах. Суть доклада сводилась к одной мысли: в погоне за «контркультурным утверждением» представители этого движения в конечном счете становятся похожими друг на друга.
Как и следовало ожидать, текст вызвал бурную и неоднозначную реакцию в обществе, и на журнал посыпались гневные комментарии. Но самым эпичным оказалось письмо одного парня (его имя главный редактор не раскрывает), который не просто возмутился выводами ученых, но и сказал, что на фото в статье изображен он сам.
Молодой человек пригрозил судебным иском за клевету и незаконное использование своего снимка, когда случилось неожиданное. Оказалось, что на фото был совсем не он, а
По словам шеф редактора MIT, который и рассказал эту историю в соцсетях, то, что человек спутал себя с совершенно другим хипстером, блестяще иллюстрирует выводы исследователей.