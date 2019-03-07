Вакансия мечты: в Швеции предлагают пожизненную работу, где ничего не нужно делать

Наконец-то в мире появится идеальная работа, где ничего не нужно будет делать, но за это все равно будут платить деньги.

Шведские художники Саймон Голдин и Якоб Сеннеби придумали необычный арт-эксперимент под названием Eternal Employment Foundation («Вечное трудоустройство»). Для этого они даже открыли специальный фонд, из которого будут брать деньги на зарплату. На его счету уже лежит около 650 тысяч долларов, и в дальнейшем эта сумма будет пополняться.

В рамках эксперимента в 2025 году будет открыта вакансия мечты: кандидату предлагают пожизненное трудоустройство, хорошую зарплату с ежегодным повышением, выходные, отпуск по расписанию и пенсию. Но самое прекрасное в том, что работать этому счастливчику вообще не придется.

Главная и единственная задача сотрудника — ежедневно по рабочим дням приходить на железнодорожную станцию Korsvägen в Гетеборге и уходить с нее в определенное время.

Все рабочее время кандидат может заниматься тем, чем пожелает. Если же сотрудник по каким-то причинам захочет уволиться, то ему без проблем найдут замену. «Вечное трудоустройство» будет действительно в течение 120 лет.

Как отмечают художники, их цель — создать «живую городскую легенду» или лучший в мире мем. Ведь это будет первый в истории человек, который нанят навечно за то, что ничего не делает.