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17:15 (мск), источник: Mail.ru Новости

Врачи нашли простой способ понизить давление

Даже незначительное падение может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и приступов.

Источник: Reuters

Дневной сон помогает бороться с высоким кровяным давлением, установила группа международных исследователей под руководством Американского колледжа кардиологии.

Привычка подремать не менее часа посредине дня может оказать на артериальное давление такое же влияние, как и отказ от соли или алкоголя, заявил греческий кардиолог и соавтор исследования Манолис Каллистратос. Снижение происходит в среднем на 5 мм ртутного столбика. Для сравнения, антигипертензивные средства снижают давление в среднем на 5−7 мм ртутного столба.

Падение даже на 2 мм может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и приступов, подчеркивают врачи.

В исследовании принимали участие 212 человек со средним артериальным давлением 129,9 мм рт. ст. Им было в среднем 62 года, больше половины участников составляли женщины. Приблизительно каждый четвертый участник курил или имел диабет 2 типа.

Исследователи оценивали и регистрировали артериальное давление участников в течение 24 часов, продолжительность сна в полдень, данные об образе жизни (например, употребление алкоголя, кофе и соли, уровень физической активности), скорость пульса и состояние артерий. Участники также прошли эхокардиограмму.

В целом, среднее систолическое артериальное давление за сутки было ниже на 5,3 мм рт.ст. у тех, кто дремал посреди дня, по сравнению с теми, кто этого не делал (127,6 против 132,9).

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