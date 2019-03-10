Выпавший за борт немец выжил благодаря штанам
Ему помог прием морских котиков.
Ему помог прием морских котиков.
30-летний Арне Мюрке из Германии выпал с яхты в океан, но выжил благодаря смекалке и импровизации.
Арне и его брату Хельге заплатили за то, чтобы они пригнали 12-метровую яхту из Окленда в Новой Зеландии в Бразилию. Во время сильной качки в 28 км от залива Толага Арне выпал в море. Хельге сразу бросил брату спасательный жилет, но тот не успел его схватить — трехметровые волны быстро уносили его от яхты.
В момент паники Мюрке вспомнил тактику выживания, которую он видел у морских котиков США.
«Я набрал полную грудь воздуха, стянул джинсы, завязал узлы на концах штанин и надул штаны», — рассказал Арне в комментарии NZ Herald. Так у мужчины получился импровизированный спасательный «жилет».
Мюрке оставался посреди океана в течение 3 часов, пока его не обнаружили спасатели на вертолете. Все это время он повторял себе, что обязан остаться в живых ради дочери.
Несмотря на пережитый опыт, мужчина намерен и дальше работать с яхтами.
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