На приземлившегося парапланериста напал кенгуру (видео)

Парапланерист Джонатан Бишоп из Канберры во время приземления подвергся нападению двух кенгуру.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2WGo4li2K0o?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина снимал свой двухчасовой полет на видео. Камера запечатлела и нападение животных.

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На кадрах видно, как спортсмен спокойно приземляется рядом со старой станцией слежения за космическими устройствами в Национальном парке Намаджи. В это время к нему подбегает пара животных. Один из них нападает на мужчину и несколько раз толкает его лапами.

Ранее Бишоп уже приземлялся на этой площадке, но кенгуру не встречал, рассказал он в комментарии 10 Daily.

«Сперва я подумал, что они подбегают с дружелюбными намерениями», — рассказал член австралийских ВВС. 35-летний мужчина получил царапину на руке.

Недавно женщина в Австралии стала свидетельницей «прогулки» кенгуру по оживленной дороге в центре Мельбурна. Животное целенаправленно прыгало по асфальту параллельно движению автомобилей.