На приземлившегося парапланериста напал кенгуру (видео)
Обошлось царапинами.
Обошлось царапинами.
Парапланерист Джонатан Бишоп из Канберры во время приземления подвергся нападению двух кенгуру.
Мужчина снимал свой двухчасовой полет на видео. Камера запечатлела и нападение животных.
На кадрах видно, как спортсмен спокойно приземляется рядом со старой станцией слежения за космическими устройствами в Национальном парке Намаджи. В это время к нему подбегает пара животных. Один из них нападает на мужчину и несколько раз толкает его лапами.
Ранее Бишоп уже приземлялся на этой площадке, но кенгуру не встречал, рассказал он в комментарии 10 Daily.
«Сперва я подумал, что они подбегают с дружелюбными намерениями», — рассказал член австралийских ВВС. 35-летний мужчина получил царапину на руке.
Недавно женщина в Австралии стала свидетельницей «прогулки» кенгуру по оживленной дороге в центре Мельбурна. Животное целенаправленно прыгало по асфальту параллельно движению автомобилей.
Читайте также