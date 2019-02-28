Ничего особенного: американка сняла кенгуру, прыгающего по дороге в Мельбурне
Подтверждение стереотипа.
Подтверждение стереотипа.
Австралия у большинства людей ассоциируется с кенгуру. Многие уверены, что эти животные разгуливают там по улицам, как бродячие собаки.
На самом деле, это всего лишь стереотип — как о ходящих по Красной площади медведях в нашей стране. Однако иногда случаются вещи, которые такие стереотипы только укрепляют.
31-летняя американка Николь Чепмен, перебравшаяся в австралийский город Мельбурн совсем недавно, стала свидетелем необычного явления.
Для девушки это стало настоящим шоком.
Но, по словам местных, сумчатые в городах — это не такое уж редкое явление. С каждым годом (особенно в летний период