Ничего особенного: американка сняла кенгуру, прыгающего по дороге в Мельбурне

Австралия у большинства людей ассоциируется с кенгуру. Многие уверены, что эти животные разгуливают там по улицам, как бродячие собаки.

На самом деле, это всего лишь стереотип — как о ходящих по Красной площади медведях в нашей стране. Однако иногда случаются вещи, которые такие стереотипы только укрепляют.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nyr6ArAvz2Q?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

31-летняя американка Николь Чепмен, перебравшаяся в австралийский город Мельбурн совсем недавно, стала свидетелем необычного явления.

Во время поездки на работу девушка увидела кенгуру, прыгающего по соседней полосе дороги.

Для девушки это стало настоящим шоком.

Но, по словам местных, сумчатые в городах — это не такое уж редкое явление. С каждым годом (особенно в летний период из-за засухи) кенгуру выходят к людям в поселки и города в поисках воды и пищи.