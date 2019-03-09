Прохожий снял нападение осьминога на чайку (видео)
Мужчина с пивом в руке спас птицу от верной гибели.
Мужчина с пивом в руке спас птицу от верной гибели.
Отдыхающие на пляже острова Роттнест в Западной Австралии стали свидетелями ожесточенной схватки осьминога и чайки.
Головоногий моллюск напал на птицу и попытался затащить ее в воду. Он обернул вокруг чайки свои щупальца, а птица беспомощно била крыльями. Чем больше птица отбивалась, тем сильнее осьминог ее сжимал.
«Я никогда не видел ничего подобного, — рассказал один из свидетелей инцидента по имени Стюарт Лав. — У меня был с собой телефон, так что я начал снимать».
Пока отдыхающие наблюдали, неизвестный мужчина, не выпуская из рук бутылку пива, пришел птице на помощь. Освобожденная чайка с взъерошенными перьями смогла улететь, а осьминог спрятался в воду.
Осьминоги, нападающие на чаек, попадают на видео не впервые. Нередко удается снять и то, как чайки поедают осьминогов.
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