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11:55 (мск), источник: Mail.ru Новости

Прохожий снял нападение осьминога на чайку (видео)

Мужчина с пивом в руке спас птицу от верной гибели.

Отдыхающие на пляже острова Роттнест в Западной Австралии стали свидетелями ожесточенной схватки осьминога и чайки.

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Головоногий моллюск напал на птицу и попытался затащить ее в воду. Он обернул вокруг чайки свои щупальца, а птица беспомощно била крыльями. Чем больше птица отбивалась, тем сильнее осьминог ее сжимал.

«Я никогда не видел ничего подобного, — рассказал один из свидетелей инцидента по имени Стюарт Лав. — У меня был с собой телефон, так что я начал снимать».

Пока отдыхающие наблюдали, неизвестный мужчина, не выпуская из рук бутылку пива, пришел птице на помощь. Освобожденная чайка с взъерошенными перьями смогла улететь, а осьминог спрятался в воду.

Осьминоги, нападающие на чаек, попадают на видео не впервые. Нередко удается снять и то, как чайки поедают осьминогов.

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