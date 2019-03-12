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17:11 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фрегат прорвался сквозь огромную волну (видео)

У берегов Великобритании и Ирландии свирепствует шторм «Гарет».

Служащие Королевского военно-морского флота Великобритании поделились впечатляющим видео, снятым на борту фрегата HMS Sutherland.

На кадрах видно, как корабль прорывается сквозь шторм «Гарет», который свирепствует у берегов Ирландии. В какой-то момент гигантская волна полностью накрывает фрегат.

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HMS Sutherland введен в эксплуатацию в июле 1997 года. Водоизмещение корабля — 4900 тонн, длина — 133 метра, ширина — 16,1 метра, осадка 7,3 метра. Скорость хода — 28 узлов. Дальность плавания — 9000 миль на 15 узлах. Экипаж составляет 185 человек.

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Шторм «Гарет» приблизился к Атлантическому побережью Великобритании и Ирландии 12 марта. Ожидаются порывы ветра до 130 км в час. В северных районах Англии может выпасть до 60 мм осадков. В Ирландии объявлен оранжевый уровень опасности, возможны подтопления.

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