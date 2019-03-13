Ночного вора в Лондоне наказали пчелы
В улье было не менее 20 тысяч пчел.
В улье было не менее 20 тысяч пчел.
Рой пчел помешал вору обокрасть пчеловода в центре Лондона, заставив спасаться бегством.
Дейл Гибсон устроил небольшую пасеку в парке Поттерс Филдс, недалеко от Тауэрского моста в Лондоне. Держать ульи в городских парках — распространенная в Великобритании практика.
Когда утром Дейл пришел проведать пчел, то обнаружил проломленную крышу в одном из ульев. Второй улей тоже был поврежден. Вокруг были заметны хаотичные человеческие следы.
Ульи стояли прямо под парковой оградой. Пчеловод считает, что вор пытался украсть садовую технику из садового домика в парке, но когда перелазил забор, то встал на улей и провалился в него ногами. Растревоженные пчелы набросились на незваного гостя, заставив спасаться бегством без добычи.
По оценкам пасечника, в улье было не менее 20 тысяч пчел. Если одна пчела жалит человека в
Гибсону удалось восстановить ульи. В полицию он обращаться не стал, считая вора достаточно наказанным.
Читайте также