В Нью-Йорке появилось странное сооружение из огромных лестниц (фото)

В центре Нью-Йорка построили колоссальную скульптуру «Судно», которая состоит из 154 замысловато соединенных лестничных пролетов и 2,5 тысяч ступенек.

Все желающие смогут подняться на вершину 46-метрового сооружения и полюбоваться впечатляющим видом на Манхэттен. Торжественное открытие «Судна» состоится в пятницу, 15 марта.

Металлическая конструкция имеет форму бокала без ножки. Ее стены — это переплетение лестниц и платформ между ними. Причудливое сооружение разработал британский архитектор и дизайнер Томас Хезервик, автор таких построек, как Музей современного африканского искусства Цайца в ЮАР, Учебный центр Наньянского технологического университета в Сингапуре и других.