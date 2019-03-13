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12:44 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Нью-Йорке появилось странное сооружение из огромных лестниц (фото)

Оно станет новой достопримечательностью города.

В центре Нью-Йорка построили колоссальную скульптуру «Судно», которая состоит из 154 замысловато соединенных лестничных пролетов и 2,5 тысяч ступенек.

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Все желающие смогут подняться на вершину 46-метрового сооружения и полюбоваться впечатляющим видом на Манхэттен. Торжественное открытие «Судна» состоится в пятницу, 15 марта.

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Металлическая конструкция имеет форму бокала без ножки. Ее стены — это переплетение лестниц и платформ между ними. Причудливое сооружение разработал британский архитектор и дизайнер Томас Хезервик, автор таких построек, как Музей современного африканского искусства Цайца в ЮАР, Учебный центр Наньянского технологического университета в Сингапуре и других.

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Построила судно компания Hudson Yards, владелец крупнейшей частной недвижимости в Нью-Йорке. Будущая городская достопримечательность размещена возле нового торгового комплекса стоимостью 25 миллиардов долларов.

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