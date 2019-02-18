Как выглядит лестница, «ведущая» прямо в небо (фото)
С нее открываются завораживающие виды.
С нее открываются завораживающие виды.
Удивительная и очень живописная лестница под названием Хайку находится на острове Оаху на Гавайях. Местные жители и многочисленные туристы называют ее лестницей, ведущей в небо.
Дело в том, что Хайку ведет на вершину хребта Кулау и, если смотреть на нее снизу, то создается впечатление, что лестница заканчивается
Изначально лестница Хайку была построена в 1943 году для военных целей: на вершине горного хребта располагались радиолокационные антенны для
В 1950-х годах военную базу закрыли, но лестница к тому времени уже стала туристической достопримечательностью. Местные власти решили сделать лестницу более безопасной, заменив деревянные ступени на металлические и снабдив ее перилами.
Взбираться по лестнице Хайку все равно довольно опасно и потратить на это придется целый день. Но вид с вершины того стоит.
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