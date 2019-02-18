Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошка ведет себя неадекватно. Что делать?
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
Корь с косой: накроет ли нас эпидемия
Анну Семенович обвинили в безвкусице
Страх заставит москвичей покупать жилье
Появилось фото лысого и бледного Трампа Лысый и бледный — такое фото Трампа появилось в одном американском Twitter-аккаунте
Дана Борисова отправила 11-летнюю дочь к отцу на перевоспитание
Ребенка забыли на площадке, и он сбежал из детсада
Мать выносила умирающего ребенка ради органов для спасения больных детей
Оральные контрацептивы меняют эмоции
Российский форвард признан третьей звездой дня в НХЛ
Принц Саудовской Аравии не намерен покупать «Манчестер Юнайтед»
Указом Путина: генерал лишился поста из-за заявления бывшей жены
Остановка сердца: умер знаменитый актер
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
Самое маленькое средство передвижения (видео)
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
8Закрытая граница
12:07 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит лестница, «ведущая» прямо в небо (фото)

С нее открываются завораживающие виды.

Удивительная и очень живописная лестница под названием Хайку находится на острове Оаху на Гавайях. Местные жители и многочисленные туристы называют ее лестницей, ведущей в небо.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Дело в том, что Хайку ведет на вершину хребта Кулау и, если смотреть на нее снизу, то создается впечатление, что лестница заканчивается где-то в облаках. В ней 3922 ступени, и тянется она на высоту 850 метров над уровнем моря.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально лестница Хайку была построена в 1943 году для военных целей: на вершине горного хребта располагались радиолокационные антенны для военно-морской радиостанции. А изготовлена лестница была из дерева и антенных кабелей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В 1950-х годах военную базу закрыли, но лестница к тому времени уже стала туристической достопримечательностью. Местные власти решили сделать лестницу более безопасной, заменив деревянные ступени на металлические и снабдив ее перилами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Взбираться по лестнице Хайку все равно довольно опасно и потратить на это придется целый день. Но вид с вершины того стоит.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

«Газпром» могут вытеснить из трубы «Северного потока-2»
Крутите барабан. Как «уничтожают» еду на «Поле чудес»
В США школьник отказался произносить клятву перед флагом США
Россияне увидят главное Суперлуние года
У Azino777 обнаружили новых организаторов
Мошенники нашли новый способ украсть деньги с вашей карты
Шум, а драки нет. Веласкес проиграл Нганну за полминуты
Спорт
Овечкин - 4-й игрок в НХЛ, забросивший 40 шайб в 10 сезонах «Вашингтон» проиграл «Анахайму» со счетом 2:5 в гостевом матче. Форвард столичной команды Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне
Hi-Tech
Буддизм в бизнесе: как успокоиться и разбогатеть Российские предприниматели делятся секретами.
Авто
Журналистам показали новую (секретную) модель Lada Журналисты программы «Чудо техники» опубликовали видеоролик, как делают автомобили Lada, почти случайно засняв засекреченную новинку марки
Кино
«Первый» показал, что происходит с подаренной Якубовичу едой Некоторые гости в студии шоу «Поле чудес» набирали припасы в пакеты
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Дети
Нюшу затравили в сети из-за внешнего вида на прогулке с дочкой Поклонникам также не понравилось то, как «изменилась» певица с появлением ребенка
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь