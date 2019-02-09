Как выглядят самые странные дороги (фото)
Они поют, проходят сквозь дома и нарушают законы гравитации.
Они поют, проходят сквозь дома и нарушают законы гравитации.
Участок автомагистрали в индийском штате Джамму и Кашмир создает удивительную оптическую иллюзию.
Нанпу — один из крупнейших вантовых мостов в Китае общей длиной 8346 метров. Он построен в Шанхае — крупнейшем городе страны. Ежедневно по мосту проезжает не менее 120 тысяч автомобилей.
Узкая горная дорога в западной Норвегии — одно из самых популярных туристических мест в стране. Крутые повороты выглядят очень живописно со смотровой площадки. В
Скоростная автомагистраль Хансин проходит между городами Осака, Киото и Кобе. Осака — густонаселенный и плотно застроенный город. В
Всего в мире насчитывается несколько таких дорог. По ним можно проехать в Дании, Японии, Южной Корее, США и других странах. Civic Musical Road в калифорнийском городе Ланкастер открылась в 2008 году. Ее построила автомобильная компания для съемки рекламного ролика. Нарезанные музыкальные канавки дороги воспроизводят финальную часть увертюры оперы Джоакино Россини «Вильгельм Телль», но звучание весьма далеко от оригинала.
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