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10:55 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит испанский остров с собственной «великой стеной»

Чтобы подняться на вершину острова, нужно пройти 241 ступеньку.

В Испании в Стране Басков на побережье Бискайского залива находится маленький островок Гастелугаче. В переводе с баскского его название означает «скальный замок», и этому есть объяснение.

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На самой высокой точке острова находится небольшая часовня под названием Сан-Хуан-де-Гастелугаче, построенная тамплиерами еще в 10 веке.

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Раньше сюда приезжали моряки и те, кто выжил в кораблекрушениях. Они молились и оставляли свои подношения. Сейчас часовня почти всегда закрыта, а богослужения тут проводятся только по большим праздникам.

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Но главная изюминка острова Гастелугаче не в часовне, а в длинной лестнице, которая к ней ведет. Начинается она перед двухъярусным мостом (он соединяет остров с сушей) и тянется до самой вершины скалы к часовне.

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Лестница насчитывает 241 ступеньку, а своей длинной и извилистой формой напоминает известную Великую китайскую стену. Потому многие ее именно так и называют.

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