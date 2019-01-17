Как выглядит озеро с тысячами фламинго (фото)
Такого количества розовых птиц больше нигде не встретить.
Такого количества розовых птиц больше нигде не встретить.
В Национальном парке Накуру, который находится в западной части Кении, есть уникальное озеро с тем же названием. Этот водоем бессточный и напрямую зависит от осадков, поэтому его площадь может меняться от 5 квадратных километров до 45. Но знаменито озеро по другой причине.
Дело в том, что это единственное место на планете, где можно встретить огромные стаи розовых фламинго. Их здесь так много, что иногда в этом розовом подвижном облаке даже невозможно разглядеть саму воду.
Специалисты утверждают, что иногда количество фламинго на озере достигает двух миллионов. Обычно тут можно встретить несколько тысяч, но это не менее завораживающее зрелище.
Помимо фламинго, на озере Накуру можно увидеть и других птиц, например, пеликанов, и разнообразных животных.
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