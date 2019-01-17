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17:18 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит озеро с тысячами фламинго (фото)

Такого количества розовых птиц больше нигде не встретить.

В Национальном парке Накуру, который находится в западной части Кении, есть уникальное озеро с тем же названием. Этот водоем бессточный и напрямую зависит от осадков, поэтому его площадь может меняться от 5 квадратных километров до 45. Но знаменито озеро по другой причине.

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Дело в том, что это единственное место на планете, где можно встретить огромные стаи розовых фламинго. Их здесь так много, что иногда в этом розовом подвижном облаке даже невозможно разглядеть саму воду.

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Специалисты утверждают, что иногда количество фламинго на озере достигает двух миллионов. Обычно тут можно встретить несколько тысяч, но это не менее завораживающее зрелище.

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Помимо фламинго, на озере Накуру можно увидеть и других птиц, например, пеликанов, и разнообразных животных.

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