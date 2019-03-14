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13:59 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит заброшенный аквапарк во Вьетнаме (фото)

Гигантский дракон и крокодилы в бассейнах.

Необычная достопримечательность находится в центральном Вьетнаме на юге города Хюэ. Это огромный заброшенный аквапарк Хо Туи Тянь, который притягивает туристов со всего мира своими разрушенными аттракционами.

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В начале 2000-х годов этот аквапарк был современным и амбициозным проектом: на него потратили около 3 миллионов долларов. Он должен был стать самым большим водным центром развлечений во Вьетнаме и привлечь как местных, так и туристов.

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Свои двери Хо Туи Тянь открыл для посетителей в 2004 году наполовину недостроенным. Закончить его планировалось до 2005 года, но судьба распорядилась иначе. В конце 2004 года компания, которая строила аквапарк, обанкротилась.

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Около 500 тысяч квадратных метров парка пришлось закрыть. А со временем они и вовсе оказались заброшенными. Почти 10 лет вокруг Хо Туи Тянь велись споры: его то пытались продать другим владельцам, то передать местным властям. В итоге вьетнамское правительство пообещало отреставрировать парк и открыть здесь эко-курорт к 2013−2014 годам. Но этого до сих пор не произошло.

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Когда-то здесь был гигантский трехэтажный дракон, аквариумы с рыбами и крокодилами, большой амфитеатр, водные горки и другие развлечения, которые сейчас покрыты густой растительностью.

Кстати, несколько крокодилов сбежали во время переселения из аквариума и сейчас обитают в озере парка развлечений и в его многочисленных бассейнах. Так что туристам стоит быть осторожными.

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