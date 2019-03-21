Сотни разноцветных зонтиков появились над одной из парижских улиц (фото)
Живописная инсталляция.
Живописная инсталляция.
20 марта организаторы проекта Umbrella Sky Project превратили одну из самых популярных парижских улиц для шоппинга Le Village Royal в маленький кусочек рая.
Теперь над прохожими и элитными бутиками парят 800 разноцветных зонтиков, которые создают ощущение праздника.
Как долго жители и гости французской столицы смогут любоваться этим жизнерадостным зрелищем, пока не сообщается, но подобные инсталляции в других городах мира являются постоянными.
Проект с парящими зонтиками придумали португальские художники из креативного агентства Sextafeira Produções. Именно благодаря созданной ими улице зонтиков городок Агеда прославился на весь мир. Сейчас яркие зонты украшают улицы 25 городов в разных странах мира.
Екатерина Гура