Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Суд поддержал водителя, показавшего полицейскому «средний палец»
Эвелина Бледанс: «Для сына каждый день в саду – испытание»
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей
Названа самая доступная страна для переезда из России
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
Саша Савельева улетела рожать за границу
Эвелина Бледанс: «Для сына каждый день в саду – испытание»
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей
Наталия Орейро приехала в Москву и рассказала о новом фильме
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
Санса Старк пришла на матче НХЛ (видео)
Сын Дмитрия Нагиева взбудоражил соцсети новым снимком
Ляйсан Утяшева показала стройные ноги в золотистых велосипедках
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Как живут люди, которые отвергли все технологии: фото
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
16Карнавал в Рио
17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сотни разноцветных зонтиков появились над одной из парижских улиц (фото)

Живописная инсталляция.

20 марта организаторы проекта Umbrella Sky Project превратили одну из самых популярных парижских улиц для шоппинга Le Village Royal в маленький кусочек рая.

Теперь над прохожими и элитными бутиками парят 800 разноцветных зонтиков, которые создают ощущение праздника.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Как долго жители и гости французской столицы смогут любоваться этим жизнерадостным зрелищем, пока не сообщается, но подобные инсталляции в других городах мира являются постоянными.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Проект с парящими зонтиками придумали португальские художники из креативного агентства Sextafeira Produções. Именно благодаря созданной ими улице зонтиков городок Агеда прославился на весь мир. Сейчас яркие зонты украшают улицы 25 городов в разных странах мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также

ЦИК отказался передавать мандат депутата Госдумы Грудинину
Американская фигуристка ударила соперницу коньком на разминке
В Москве простились с Юлией Началовой
У «Мисс Москвы» отобрали титул впервые в истории конкурса
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
13-летняя Анжела стала самой маленькой девочкой России
В Кремле прокомментировали статью о сохранении власти у Путина
Спорт
Китайские монстры отобрали у России золото чемпионата мира Тарасова и Морозов вновь остались без победы на главном старте. Не хватило даже мирового рекорда. Зато у России уже две медали!
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Масштабный сбой в ГИБДД: ничего не работает По неофициальной информации, неполадки длятся уже один-два часа, но в течение часа работу системы обещают восстановить
Кино
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли Поклонники предполагают, что актриса снимается в образе Доктора Лизы
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой Вера Алдонина будет жить не с отцом
Леди
Собчак подтвердила роман с Богомоловым Впервые информация об отношениях 37-летней Собчак и 43-летнего Богомолова появилась в ноябре 2018-го.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь