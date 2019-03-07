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16:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

Жители колоритной парижской улочки пожаловались властям на туристов

И потребовали оградить их дома от толп людей.

Жители улицы Кремье в Париже обратились к властям города с требованием оградить их улицу с обеих сторон.

Поводом к тому послужила невероятная популярность этой живописной улочки.

Дело в том, что все дома здесь раскрашены в яркие цвета, а потому это место быстро обрело популярность в Instagram.

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По словам местных жителей, по вечерам, выходным и праздникам сюда приходят огромные толпы людей. Прямо на улице они устраивают шумные вечеринки, снимают клипы и фотографируются прямо у дверей частных домов.

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Помимо постоянного шума и других неудобств, туристы оставляют после себя много мусора, который они не только бросают на пол, но и засовывают в вазоны с деревьями и цветами у входа в дома.

Как отреагировали на жалобу власти Парижа и будет ли улица Кремье закрыта для посещения — пока не сообщается.

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