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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США обнаружены мать и дочь, летающие на одном самолете в качестве пилотов

Необычный семейный подряд.

Американец Джон Уотрет в середине марта путешествовал рейсом Delta Air Lines из Лос-Анджелеса в Атланту и стал свидетелем довольно редкого явления. Как оказалось, пилотами самолета на этом рейсе были женщины, более того — мать и дочь.

Венди Рекстон и ее дочь Келли Рекстон — профессиональные пилоты и летают уже давно, но это был их первый и пока единственный совместный полет.

Уотрет, который является сотрудником авиационного университета, отметил, что был очарован, узнав о своих пилотах и просто не мог их не сфотографировать и не поделиться этой историей в соцсетях.

По статистике, лишь 7% сертифицированных пилотов в США — женщины. А шансы встретить двух женщин-пилотов на одном рейсе (к тому же родственников) и вовсе ничтожно малы.

Екатерина Гура

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