В США обнаружены мать и дочь, летающие на одном самолете в качестве пилотов

Американец Джон Уотрет в середине марта путешествовал рейсом Delta Air Lines из Лос-Анджелеса в Атланту и стал свидетелем довольно редкого явления. Как оказалось, пилотами самолета на этом рейсе были женщины, более того — мать и дочь.
Венди Рекстон и ее дочь Келли Рекстон — профессиональные пилоты и летают уже давно, но это был их первый и пока единственный совместный полет.
Уотрет, который является сотрудником авиационного университета, отметил, что был очарован, узнав о своих пилотах и просто не мог их не сфотографировать и не поделиться этой историей в соцсетях.
По статистике, лишь 7% сертифицированных пилотов в США — женщины. А шансы встретить двух женщин-пилотов на одном рейсе (к тому же родственников) и вовсе ничтожно малы.