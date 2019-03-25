Огромный крокодил украл рыбу у двух австралийцев (видео)
Но, возможно, они еще легко отделались.
Но, возможно, они еще легко отделались.
Двое друзей Дак и Дэниел из австралийского города Дарвин неудачно сходили на рыбалку, но именно это и прославило их в соцсетях. Молодые люди рыбачили на небольшом озере, в то время как за ними наблюдал огромный 4-метровый крокодил.
Австралийцев он
Друзья пытались и снять происходящее на видео, и спасти пойманного окуня, но у рептилии были другие планы на рыбу.
После обеда крокодил успокоился и, судя по видео, даже заснул, а рыбаки поскорее покинули небезопасное место. Позже снятое видео они опубликовали на Facebook.
Екатерина Гура