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16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Огромный крокодил украл рыбу у двух австралийцев (видео)

Но, возможно, они еще легко отделались.

Двое друзей Дак и Дэниел из австралийского города Дарвин неудачно сходили на рыбалку, но именно это и прославило их в соцсетях. Молодые люди рыбачили на небольшом озере, в то время как за ними наблюдал огромный 4-метровый крокодил.

Австралийцев он не беспокоил, но ровно до тех пор, пока они не поймали большого морского окуня. При виде рыбы крокодил оживился и поплыл по направлению к еде. Рыбаки попытались вытащить добычу на берег, но крокодила это только раззадорило. Он лихо выбежал из воды, и началась погоня.

Друзья пытались и снять происходящее на видео, и спасти пойманного окуня, но у рептилии были другие планы на рыбу.

В итоге добыча досталась зубастому хищнику, который с аппетитом ее съел.

После обеда крокодил успокоился и, судя по видео, даже заснул, а рыбаки поскорее покинули небезопасное место. Позже снятое видео они опубликовали на Facebook.

Екатерина Гура

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