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12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индонезии статуям русалок прикрыли грудь золотыми топами

По мнению администрации, вид обнаженной груди может оскорблять посетителей, которые приходят в парк с семьями.

В одном из парков Джакарты скульптурам русалок прикрыли обнаженный бюст.

До этого статуи украшали тематический парк в течение нескольких лет, не вызывая нареканий посетителей и руководства.

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В комментарии СМИ пресс-секретарь парка развлечений Ancol Dreamland Рика Лестари отметила, что решение было принято администрацией парка самостоятельно, без давления со стороны. По словам руководства, вид обнаженной груди может оскорблять посетителей. Ancol Dreamland позиционирует себя как место для семейного отдыха, к тому же, по словам Лестари, откровенные скульптуры противоречат восточной культуре.

Посетители парка отреагировали на «цензуру» своеобразно: они то и дело освобождали русалок от золотистых одеяний. В итоге сотрудникам пришлось передвинуть скульптуры в отдаленную часть парка.

Инцидент высмеял в соцсетях популярный индонезийский комик Солех Солихун, после чего случай привлек внимание всей страны.

Анна Лысенко

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