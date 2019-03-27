В Индонезии статуям русалок прикрыли грудь золотыми топами
По мнению администрации, вид обнаженной груди может оскорблять посетителей, которые приходят в парк с семьями.
По мнению администрации, вид обнаженной груди может оскорблять посетителей, которые приходят в парк с семьями.
В одном из парков Джакарты скульптурам русалок прикрыли обнаженный бюст.
До этого статуи украшали тематический парк в течение нескольких лет, не вызывая нареканий посетителей и руководства.
В комментарии СМИ
Посетители парка отреагировали на «цензуру» своеобразно: они то и дело освобождали русалок от золотистых одеяний. В итоге сотрудникам пришлось передвинуть скульптуры в отдаленную часть парка.
Инцидент высмеял в соцсетях популярный индонезийский комик Солех Солихун, после чего случай привлек внимание всей страны.
Анна Лысенко
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