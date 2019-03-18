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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый рассказал, почему у египетских статуй отломаны носы

Всему виной суеверия.

Американский египтолог Эдвард Бляйберг решил исследовать вопрос, который долгие годы не давал покоя многим посетителям музеев — почему у большинства египетских статуй разбиты носы.

Изначально Бляйберг думал, что все дело в древности этих скульптур, но, изучив проблему детальней, он заметил, что без носов также были и настенные барельефы. И, если в случае со статуями эта часть лица могла отколоться во время транспортировки, то барельефы явно были повреждены намерено.

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По мнению ученого, носы египетским статуям разбивали расхитители гробниц, чтобы избежать мести злых духов. Люди верили, что внутри скульптур находятся души тех, кому они посвящены.

Отбивая носы, грабители как бы лишали «египетских правителей» воздуха, и после этого те уже не могли причинить им вреда.

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Екатерина Гура

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