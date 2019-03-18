Ученый рассказал, почему у египетских статуй отломаны носы
Всему виной суеверия.
Всему виной суеверия.
Американский египтолог Эдвард Бляйберг решил исследовать вопрос, который долгие годы не давал покоя многим посетителям музеев — почему у большинства египетских статуй разбиты носы.
Изначально Бляйберг думал, что все дело в древности этих скульптур, но, изучив проблему детальней, он заметил, что без носов также были и настенные барельефы. И, если в случае со статуями эта часть лица могла отколоться во время транспортировки, то барельефы явно были повреждены намерено.
Отбивая носы, грабители как бы лишали «египетских правителей» воздуха, и после этого те уже не могли причинить им вреда.
Екатерина Гура
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