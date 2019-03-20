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15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании установили самую высокую в стране скульптуру из бронзы

Она вызвала споры еще до открытия.

Гигантскую бронзовую статую «Посланник», посвященную женщинам-актрисам, установили перед городским театром в британском Плимуте.

Ее высота — 7 метров, а вес — 9,5 тонн. В театре утверждают, что это самая высокая бронзовая скульптура в Великобритании. Она создана с использованием древней технологии литья с помощью восковой модели.

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Автор скульптуры — художник Джозеф Хиллер. Моделью для статуи стала плимутская актриса Николя Кавана в сцене, в которой она готовится к прыжку. Статую изготовили в литейной мастерской в Уэльсе. Над ней целый год трудились 30 человек.

Скульптуру перевезли в Плимут на барже, а затем под аплодисменты прохожих доставили к театру на грузовике.

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Еще до официального открытия в Великобритании разгорелись споры по поводу новой достопримечательности. У многих британцев она вызвала одобрение. Другие же назвали статую нелепой, заявив, что статуя актрисы больше похожа на скейтбордиста, серфера или борца сумо.

Скульптура обошлась театру почти в полмиллиона фунтов (42 млн рублей).

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Анна Лысенко

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