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11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Йоко Оно собирает фото женских глаз со всего мира

Художница готовит новый арт-проект.

86-летняя вдова Джона Леннона художница Йоко Оно готовит свою самую масштабную выставку в Лейпцигском музее изобразительных искусств под названием Peace is Power («Мир — это сила»).

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В рамках этого проекта будет показана инсталляция «Возникновение», для которой Йоко попросила женщин со всего мира прислать ей снимки своих глаз как «свидетельство вреда, причиненного за то, что вы женщина». Художница уточнила, что принять участие в ее проекте могут женщины любого возраста и из любой страны.

Инсталляция будет представлена в Германии в апреле 2019 года, а через месяц отправится в мировой тур.

Выставка Peace is Power будет состоять из 60 разных проектов, включая инсталляции, фильмы, скульптуры и фотоработы.

Екатерина Гура

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