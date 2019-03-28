Фотограф из Италии сделал снимки ночного Токио в стиле киберпанк
Сложно поверить, что это не кадры из видеоигры.
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Сложно поверить, что это не кадры из видеоигры.
Японская столица со множеством огней, вывесок и голографической рекламы давно служит вдохновением для любителей научной фантастики.
И итальянский фотограф Давиде Сассо показал, что такие сравнения неслучайны.
Он поехал в японскую столицу и прогулялся по ее улицам с фотоаппаратом. Полученные снимки скорее напоминают кадры из
Сассо отметил, что поездка в Японию была его мечтой, так как он давно увлекается этой культурой. А на фотопроект о ночном Токио его вдохновили фильм «Бегущий по лезвию» и аниме «Акира».
Екатерина Гура