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13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Италии сделал снимки ночного Токио в стиле киберпанк

Сложно поверить, что это не кадры из видеоигры.

Японская столица со множеством огней, вывесок и голографической рекламы давно служит вдохновением для любителей научной фантастики.

Огромное количество фильмов, аниме и видеоигр в стиле киберпанк прочно ассоциируются с ночным Токио.

И итальянский фотограф Давиде Сассо показал, что такие сравнения неслучайны.

Он поехал в японскую столицу и прогулялся по ее улицам с фотоаппаратом. Полученные снимки скорее напоминают кадры из научно-фантастического фильма, чем реальные фото.

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Сассо отметил, что поездка в Японию была его мечтой, так как он давно увлекается этой культурой. А на фотопроект о ночном Токио его вдохновили фильм «Бегущий по лезвию» и аниме «Акира».

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Екатерина Гура

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