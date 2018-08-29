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16:35 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит «Дом обратной судьбы» в Японии (фото)

Привычные вещи в доме настолько усложнены, что поневоле придется заниматься спортом, просто делая домашние дела.

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В пригороде японской столицы Токио, в небольшом городе Митака, есть удивительное разноцветное здание, известное на весь мир, как «Дом обратной судьбы». Спроектировали его знаменитый архитектор и художник Сюсаку Аракава и его супруга, поэтесса Маделин Джинс.

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По внешнему виду дом напоминает аттракцион в детском развлекательном парке. Он состоит из разных геометрических фигур и раскрашен в яркие цвета. Но внутри это здание еще причудливее.

Свое название дом получил из-за «омолаживающего эффекта». Дело в том, что дизайн внутренних помещений здесь сделан максимально ярко и некомфортно.

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Розетки находятся под потолком, вместо ступенек — железные лестницы и стремянки, вместо стульев — гамаки. Полы неровные, стены кривые, крючки для одежды и вещей — в самых неожиданных и труднодоступных местах.

Звучит как издевательство. Но именно в этом и суть этого дома. Дело в том, что Аракава много лет изучал медицину и уверен, что для полноценной, долгой и здоровой жизни человеку нужны физические упражнения и яркие цвета вокруг, которые будут стимулировать активность головного мозга и улучшать настроение.

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