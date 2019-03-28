Американец прошел по канату над пропастью (видео)
При этом он всегда боялся высоты.
При этом он всегда боялся высоты.
Режиссер Джейк Хьюитт и его друзья отправились в государственный парк
Любители экстрима натянули канат между скалами на высоте больше 90 метров. Пока Хьюитт бесстрашно балансировал над пропастью, дрон снимал его с высоты птичьего полета.
«Я всегда очень боялся высоты, — признается мужчина. — Мне часто снятся кошмары, в которых я балансирую между скалами без страховки. Канат обрывается, и я падаю».
Когда Хьюитт преодолел свой страх ради уникальных кадров, то ощутил невероятную радость и гордость, признался он.
Джейк специально переехал в Аризону несколько лет назад, мечтая стать режиссером и снимать похожие видео.
Такая работа — настоящий вызов для режиссера и его команды, ведь им нужно не просто взобраться на опасные скалы, но и донести дорогое, тяжелое и хрупкое оборудование.
«Я одержим этими скалами и могу снимать только их целую вечность», — говорит режиссер.
Анна Лысенко
Читайте также