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16:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец прошел по канату над пропастью (видео)

При этом он всегда боялся высоты.

Режиссер Джейк Хьюитт и его друзья отправились в государственный парк Ред-Рок в Аризоне, чтобы снять по-настоящему захватывающие кадры.

Любители экстрима натянули канат между скалами на высоте больше 90 метров. Пока Хьюитт бесстрашно балансировал над пропастью, дрон снимал его с высоты птичьего полета.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я всегда очень боялся высоты, — признается мужчина. — Мне часто снятся кошмары, в которых я балансирую между скалами без страховки. Канат обрывается, и я падаю».

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Когда Хьюитт преодолел свой страх ради уникальных кадров, то ощутил невероятную радость и гордость, признался он.

Джейк специально переехал в Аризону несколько лет назад, мечтая стать режиссером и снимать похожие видео.

Такая работа — настоящий вызов для режиссера и его команды, ведь им нужно не просто взобраться на опасные скалы, но и донести дорогое, тяжелое и хрупкое оборудование.

«Я одержим этими скалами и могу снимать только их целую вечность», — говорит режиссер.

Анна Лысенко

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