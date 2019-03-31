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11:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

День Эйфелевой башни: названы забавные факты о «железной даме»

31 марта отмечают День Эйфелевой башни. Редакция Новостей Mail.Ru собрала 7 интересных фактов об этом символе Франции.

1. Башня должна была простоять 20 лет

Эйфелева башня никогда не задумывалась как постоянное сооружение. Ее возвели для Всемирной выставки 1889 года и должны были демонтировать через 20 лет. Оставили «железную даму» сперва для военных целей — здесь разместили радиостанцию.

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2. Тайная комната

Инженер Гюстав Эйфель построил на вершине башни небольшую секретную комнату — свои личные апартаменты. Он сам выбрал мебель, картины и установил рояль. Рядом с комнаткой находилась лаборатория, в которой Эйфель проводил метеорологические наблюдения. Инженер использовал комнату до самой своей смерти, после чего она оставалась закрытой долгие годы. Лишь в 2015 году сюда начали пускать туристов.

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Томас Эдисон в гостях у Гюстава Эйфеля. Часть экспозиции комнаты-музея

3. Приказ Гитлера

В августе 1944, когда войска союзников приближались к Парижу, Адольф Гитлер приказал уничтожить Эйфелеву башню. Однако генерал-полковник Дитрих фон Хольтиц, военный комендант округа Большого Парижа и начальник гарнизона, не повиновался приказу.

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4. Тепловое расширение

Каждое лето Эйфелева башня вырастает приблизительно на 15 сантиметров. Это случается потому, что из-за высоких температур сталь немного расширяется.

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5. Цвет башни

Современный цвет башни называется «коричневый-эйфелевый». Это официально запатентованный цвет, близкий к бронзе. Но за свою историю Эйфелева башня была окрашена в самые разнообразные цвета — красный, коричневый и даже желтый. На обновление цвета башни уходит около 57 тонн краски.

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6. Освещение

Каждую ночь на Эйфелевой башне зажигаются 20 тысяч лампочек. А когда башню только открыли, ее освещали 10 тысяч газовых фонарей.

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7. Аферы

Эйфелева башня много раз становилась объектом самых нелепых афер. Например, в 1925 году мошенник Виктор Люстиг умудрился дважды «продать» башню на металлолом. В 1960 году этот «подвиг» повторил английский зеленщик Дэвид Сэмс. Всего Эйфелеву башню «продавали» не менее 20 раз.

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Анна Лысенко

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