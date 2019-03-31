День Эйфелевой башни: названы забавные факты о «железной даме»
31 марта отмечают День Эйфелевой башни. Редакция Новостей Mail.Ru собрала 7 интересных фактов об этом символе Франции.
31 марта отмечают День Эйфелевой башни. Редакция Новостей Mail.Ru собрала 7 интересных фактов об этом символе Франции.
Эйфелева башня никогда не задумывалась как постоянное сооружение. Ее возвели для Всемирной выставки 1889 года и должны были демонтировать через 20 лет. Оставили «железную даму» сперва для военных целей — здесь разместили радиостанцию.
Инженер Гюстав Эйфель построил на вершине башни небольшую секретную комнату — свои личные апартаменты. Он сам выбрал мебель, картины и установил рояль. Рядом с комнаткой находилась лаборатория, в которой Эйфель проводил метеорологические наблюдения. Инженер использовал комнату до самой своей смерти, после чего она оставалась закрытой долгие годы. Лишь в 2015 году сюда начали пускать туристов.
В августе 1944, когда войска союзников приближались к Парижу, Адольф Гитлер приказал уничтожить Эйфелеву башню. Однако
Каждое лето Эйфелева башня вырастает приблизительно на 15 сантиметров. Это случается потому, что
Современный цвет башни называется «коричневый-эйфелевый». Это официально запатентованный цвет, близкий к бронзе. Но за свою историю Эйфелева башня была окрашена в самые разнообразные цвета — красный, коричневый и даже желтый. На обновление цвета башни уходит около 57 тонн краски.
Каждую ночь на Эйфелевой башне зажигаются 20 тысяч лампочек. А когда башню только открыли, ее освещали 10 тысяч газовых фонарей.
Эйфелева башня много раз становилась объектом самых нелепых афер. Например, в 1925 году мошенник Виктор Люстиг умудрился дважды «продать» башню на металлолом. В 1960 году этот «подвиг» повторил английский зеленщик Дэвид Сэмс. Всего Эйфелеву башню «продавали» не менее 20 раз.
Анна Лысенко
Читайте также