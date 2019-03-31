Нефтяные резервуары превратили в ресторан и концертный зал
Огромный культурный комплекс открылся в Шанхае.
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Огромный культурный комплекс открылся в Шанхае.
В Китае открылся культурный комплекс Tank Shanghai, полностью построенный в бывших нефтяных резервуарах.
Раньше в этом районе Шанхая находился аэропорт Лонгхуа, построенный в 1917 году. При содействии властей коллекционер Цяо Чжибин решил открыть здесь галерею, концертный зал, ресторан, образовательный центр, выставочное пространство, книжный магазин и другие объекты.
Вместе с садами территория культурного комплекса на берегу реки составляет 60 тысяч квадратных метров. Это размер 11 американских футбольных полей.
Размеры резервуаров в диаметре — 24 и 28 метров. Работы по их переделке возглавила пекинская компания OPEN Architecture.
Анна Лысенко
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