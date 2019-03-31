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12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нефтяные резервуары превратили в ресторан и концертный зал

Огромный культурный комплекс открылся в Шанхае.

В Китае открылся культурный комплекс Tank Shanghai, полностью построенный в бывших нефтяных резервуарах.

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Раньше в этом районе Шанхая находился аэропорт Лонгхуа, построенный в 1917 году. При содействии властей коллекционер Цяо Чжибин решил открыть здесь галерею, концертный зал, ресторан, образовательный центр, выставочное пространство, книжный магазин и другие объекты.

Вместе с садами территория культурного комплекса на берегу реки составляет 60 тысяч квадратных метров. Это размер 11 американских футбольных полей.

Размеры резервуаров в диаметре — 24 и 28 метров. Работы по их переделке возглавила пекинская компания OPEN Architecture.

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Анна Лысенко

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