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13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Елизавета ІІ откажется от водительских прав

Она последует примеру супруга.

Королева Великобритании Елизавета ІІ намерена отказаться от вождения спустя 2 месяца после автомобильной аварии принца Филиппа, своего супруга, сообщают британские СМИ.

Елизавета ІІ — единственный человек в Великобритании, которому разрешено управлять автомобилем без лицензии. Тем не менее служба безопасности королевы рекомендовала ей отказаться от управления автомобилем.

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Королева, которой в следующем месяце исполнится 93 года, любит сидеть за рулем своих Land Rover и Jaguar.

97-летний герцог Эдинбургский попал в дорожную аварию в середине января неподалеку от королевского Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. Land Rover принца Филиппа перевернулся, сам он не пострадал. Спустя несколько недель герцог Эдинбургский добровольно отказался от водительских прав.

Буквально через день после ДТП супруга королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.

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Предполагается, что королева откажется управлять автомобилем на дорогах общего пользования, но оставит за собой право ездить на частных дорогах.

Анна Лысенко

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