Найдена «кошачья» деревня, которую посещают миллионы туристов
О животных заботятся не только местные жители, но и волонтеры.
О животных заботятся не только местные жители, но и волонтеры.
Тайваньская деревня Хутонг стала Меккой для бездомных кошек. Эти животные не только вдохнули новую жизнь в заброшенную деревушку, но и стали приносить в местный бюджет немалую прибыль.
Еще в начале 1900-х годов деревня на севере Тайваня была крупным технологически развитым центром по добыче угля. В процветающем Хутонге проживало около 6 тысяч человек. Но в 1990 году шахта была закрыта. В поисках работы молодежь переехала в крупные города. В вымирающем Хутонге осталось около 100 человек.
В это же время местные жители начали прикармливать бездомных кошек. Те почувствовали себя вольготно в брошенных домах, свободно бродили по улочкам и, конечно же, размножались.
К 2010 году кошек стало так много, что один из тайваньских фотографов стал вести блог, рассказывая о Хутонге и его хвостатых обитателях. В деревню потянулись туристы, а местный бюджет начал пополняться деньгами.
Поняв, насколько Хутонг привлекателен для любителей кошек, местные власти пошли на капиталовложения. Здесь был открыт музей шахтерского прошлого, построен забавный кошачий тоннель, открыты отели, информационный центр, кошачьи кафе и сувенирные магазины. По подсчетам, деревню посещает не менее 1 миллиона туристов в год.
Деревню постарались сделать уютной не только для туристов, но и для самих кошек. Для них создали целую кошачью инфраструктуру с местами обитания, лечения, воспитания и кормежки. О животных заботятся не только местные жители, но и волонтеры. В Хутонге также проходят всевозможные «кошачьи» праздники, например, фестивали кошачьих фонарей.
По сообщениям местных жителей, поселок, как магнит, притягивает нерадивых хозяев, мечтающих избавиться от своих домашних питомцев. Сейчас в Хутонге проживает 286 кошек, это на 50 животных больше, чем два года назад.
Анна Лысенко
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