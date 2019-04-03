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13:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редкий бриллиант весом 88 карат продали за 14 миллионов долларов

Его приобрел анонимный покупатель из Японии.

Редкий белый бриллиант весом 88,22 карата продали на аукционе Sotheby's в Гонконге почти за 14 миллионов долларов.

Хозяином чистейшего камня овальной формы стал анонимный коллекционер из Японии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Этот потрясающий бриллиант идеален по всем параметрам. Он характеризуется цветом “D”, то есть чистейшим среди бесцветных камней. Он безупречен, то есть не содержит никаких включений ни внутри, ни на поверхности. Он идеально симметричен и хорошо отполирован. А камни весом 88 карат в природе встречаются чрезвычайно редко», — рассказала Ивонна Чу, глава отдела драгоценных камней Sotheby's Asia.

Бриллиант был добыт в Ботсване, которая поставляет до 40 процентов алмазов на мировой рынок. Как сообщают информагентства, камень назовут в честь старшей дочери покупателя.

Анна Лысенко

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