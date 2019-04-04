Ученые открыли быстрый и бесплатный способ снять стресс
Он существенно снижает уровень гормона стресса в организме.
Он существенно снижает уровень гормона стресса в организме.
20-минутная прогулка на природе существенно снижает уровень гормона стресса кортизола в крови.
Такое открытие сделали ученые из Мичиганского университета. Их выводы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.
Мы все знаем, что общение с природой уменьшает стресс, но до сих пор было неясно, сколько именно и как часто нужно с ней общаться.
По словам Хантер, наиболее эффективным для снижения уровня кортизола является время от 20 до 30 минут. Она советует сидеть или гулять в месте, которое дает ощущение природы. При этом важно не пользоваться гаджетами, не читать и не разговаривать.
Ученые подтвердили это экспериментально. Участникам исследования в течение 8 недель предложили гулять на природе минимум 3 раза в неделю не менее 10 минут. Ученые измеряли уровень кортизола по образцам слюны, взятым до и после прогулки. Анализ показал, что уровень гормона стресса начал существенно падать у тех, кто гулял не менее 20 минут и не отвлекался на звонки, соцсети или другие занятия. Были учтены различия в возрасте, поле и эмоциональном состоянии участников.
По словам Хантер, в условиях урбанизации и сидячего образа жизни общение с природой может быть отличным бесплатным средством в борьбе со стрессом.
Анна Лысенко
Читайте также