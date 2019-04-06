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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Трамп снова не смог закрыть зонт (видео)

В Сети обсуждают забавный инцидент с президентом США.

Президент США Дональд Трамп стал героем мемов, когда в очередной раз не смог справиться с зонтом.

В пятницу Трамп садился на самолет на Объединённой базе Эндрюс, чтобы вылететь в Калифорнию. Поднимаясь по трапу, он держал в руке зонт. Президент США не стал закрывать его, а просто вручил одному из бортпроводников. Какое-то время раскрытый зонт нелепо торчал из дверного проема.

Это не первый забавный инцидент, героем которого становится Дональд Трамп и его зонт. В октябре 2018 года президент США попал в похожую ситуацию, поднимаясь по трапу. Трамп попытался закрыть зонт, но потерпел поражение и попросту бросил его на ступеньках.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Сети также активно обсуждали видео, на котором президент США прогуливается под зонтом, в то время как его супруга Мелания мокнет рядом. Трамп также боролся с зонтом во время бури.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Откуда у нас президент, который не знает, как закрыть зонт?» — пишет один из комментаторов.

«Он до сих пор не поработал над этим вопросом?» — добавляет другой.

«Он снова это сделал!» — пишут пользователи соцсетей.

«Проблема решена. Шляпа-зонт может помочь Трампу»

Анна Лысенко

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