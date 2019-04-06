President Trump boards Air Force One at Joint Base Andrews, headed to California. pic.twitter.com/ETBuv332Ft— The Hill (@thehill) 5 апреля 2019 г.
Трамп снова не смог закрыть зонт (видео)
В Сети обсуждают забавный инцидент с президентом США.
В Сети обсуждают забавный инцидент с президентом США.
Президент США Дональд Трамп стал героем мемов, когда в очередной раз не смог справиться с зонтом.
В пятницу Трамп садился на самолет на Объединённой базе Эндрюс, чтобы вылететь в Калифорнию. Поднимаясь по трапу, он держал в руке зонт. Президент США не стал закрывать его, а просто вручил одному из бортпроводников.
Это не первый забавный инцидент, героем которого становится Дональд Трамп и его зонт. В октябре 2018 года президент США попал в похожую ситуацию, поднимаясь по трапу. Трамп попытался закрыть зонт, но потерпел поражение и попросту бросил его на ступеньках.
В Сети также активно обсуждали видео, на котором президент США прогуливается под зонтом, в то время как его супруга Мелания мокнет рядом. Трамп также боролся с зонтом во время бури.
«Откуда у нас президент, который не знает, как закрыть зонт?» — пишет один из комментаторов.
«Он до сих пор не поработал над этим вопросом?» — добавляет другой.
«Он снова это сделал!» — пишут пользователи соцсетей.
Анна Лысенко
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