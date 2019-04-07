Ученые назвали продукт, защищающий от рака печени
Данные для исследования собирали больше 30 лет.
Данные для исследования собирали больше 30 лет.
Частое употребление продуктов из цельного зерна понижает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы, заявили американские исследователи на ежегодном собрании Американской ассоциации исследований рака (AACR).
Известно, что цельнозерновые продукты понижают риск инсулинозависимости, которая является одной из причин развития рака печени. Ученые решили проверить непосредственную связь между диетой с высоким содержанием цельнозерновых продуктов и риском развития гепатоцеллюлярной карциномы.
Они использовали данные масштабных исследований состояния здоровья медицинских работников, начатых в 1976 и 1986 годах. Раз на несколько лет все участники заполняли анкету о состоянии здоровья и пищевых привычках.
За 32 года, прошедшие с момента начала исследования, у 141 из 125 тысяч участников была диагностирована гепатоцеллюлярная карцинома.
«Мы наблюдали, что частое употребление цельного зерна было связано с более низким риском гепатоцеллюлярной карциномы», — сообщил доктор Сюехонг Чжан, старший автор исследования.
Цельное зерно состоит из трех частей: отрубей, то есть внешнего защитного слоя зерна, эндосперма, то есть среднего слоя, и зародыша. При обработке зерно остается без оболочки и зародыша, но именно в них содержатся витамины, минералы, антиоксиданты и полезные жиры. В среднем слое, из которого получается белая мука, содержится сравнительно мало витаминов и белков.
Анна Лысенко
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