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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В британском кафе придумали десерт, который никто не может съесть

Сладкоежки терпят поражение.

Одно из кафе в Великобритании бросило вызов своим клиентам. Сладкоежкам предлагают одолеть большой шоколадный десерт и получить награду.

Челлендж стартовал еще несколько лет назад. В нем приняли участие уже больше 8 тысяч человек, но только 3% смогли справиться с заданием.

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Тем, кто решится принять вызов, приносят тарелку с внушительным куском шоколадного торта, украшенного крупными шоколадными монетами. Рядом возвышается гора взбитых сливок и порция домашнего шоколадного мороженого. К этому прилагаются две тарталетки с шоколадным соусом. А запить еду следует стаканом горячего шоколада.

Многие не воспринимают челлендж всерьез, считая, что легко справятся с задачей, но на деле выходит иначе.

Любой, кто сможет съесть десерт за 15,95 фунтов стерлингов (около 1370 рублей), получит шоколадную медаль и коробку шоколада.

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Анна Лысенко

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