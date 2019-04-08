В британском кафе придумали десерт, который никто не может съесть
Сладкоежки терпят поражение.
Сладкоежки терпят поражение.
Одно из кафе в Великобритании бросило вызов своим клиентам. Сладкоежкам предлагают одолеть большой шоколадный десерт и получить награду.
Челлендж стартовал еще несколько лет назад. В нем приняли участие уже больше 8 тысяч человек, но только 3% смогли справиться с заданием.
Тем, кто решится принять вызов, приносят тарелку с внушительным куском шоколадного торта, украшенного крупными шоколадными монетами. Рядом возвышается гора взбитых сливок и порция домашнего шоколадного мороженого. К этому прилагаются две тарталетки с шоколадным соусом. А запить еду следует стаканом горячего шоколада.
Многие не воспринимают челлендж всерьез, считая, что легко справятся с задачей, но на деле выходит иначе.
Любой, кто сможет съесть десерт за 15,95 фунтов стерлингов (около 1370 рублей), получит шоколадную медаль и коробку шоколада.
Анна Лысенко
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