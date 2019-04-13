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10:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Польше появится самый глубокий бассейн в мире

Здесь будут тренироваться дайверы.

В польском городе Мщонув откроется самый глубокий в мире бассейн.

Искусственный водоем под названием Deepspot предназначен для тренировок аквалангистов и фридайверов — как новичков, так и профессионалов.

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Глубина бассейна — 45 метров. Он будет вмещать 8 тысяч кубометров воды. Это в 27 раз больше, чем в обычном 25-метровом бассейне. В бассейне также появятся тоннели для наблюдателей. В комплексе будут находиться также конференц-залы и отель с видом на бассейн.

Открытие бассейна запланировано на осень 2019 года.

Пока что статус самого глубокого бассейна в мире закрепился за Y-40 The Deep Joy в итальянском городе Монтегротто-Терме. Его глубина — 42 метра.

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Анна Лысенко

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