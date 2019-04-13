В Польше появится самый глубокий бассейн в мире
Здесь будут тренироваться дайверы.
Здесь будут тренироваться дайверы.
В польском городе Мщонув откроется самый глубокий в мире бассейн.
Искусственный водоем под названием Deepspot предназначен для тренировок аквалангистов и фридайверов — как новичков, так и профессионалов.
Глубина бассейна — 45 метров. Он будет вмещать 8 тысяч кубометров воды. Это в 27 раз больше, чем в обычном 25-метровом бассейне. В бассейне также появятся тоннели для наблюдателей. В комплексе будут находиться также
Открытие бассейна запланировано на осень 2019 года.
Пока что статус самого глубокого бассейна в мире закрепился за Y-40 The Deep Joy в итальянском городе
Анна Лысенко
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